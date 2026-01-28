Este miércoles 28 de enero se llevó a cabo la reunión mensual del directorio de Blanco y Negro, donde tomaron importantes decisiones respecto al plantel de Colo Colo para esta temporada 2026.

La primera fue la aprobación de la salida del volante y capitán Esteban Pavez, quien luego de un complejo año en los albos parte a Alianza Lima de Perú, a pedido del entrenador Pablo Guede.

Pero el Huesi no se va solo del Cacique, ya que los directores de la concesionaria también le dieron el visto bueno a la partida de Cristián Zavala a Coquimbo Unido.

Así es, porque el extremo de 26 años volverá a la Cuarta Región para jugar Copa Libertadores con el último campeón del fútbol chileno, equipo en el que ya había estado cedido la última parte del 2025.

Fue el propio presidente de ByN, Aníbal Mosa, quien dio a conocer esta determinación: “Nosotros también estuvimos analizando la situación de Cristián. Ustedes saben que Cristián también tiene un tema con su rodilla, que puede estar más o menos en recuperación entre 3 a 4 semanas. Hemos recibido también la propuesta del día de ayer de la gente de Coquimbo para que nosotros podamos prestarlo nuevamente”.

“Hoy día se presentó esa alternativa al directorio y Colo Colo aprobó de que pudiéramos mandar a préstamo a Cristian Zavala a Coquimbo este año nuevamente”, afirmó el timonel albo.

Eso sí, ahora deben definir el tema salarial con los Piratas, ya que ambos clubes compartirán este gasto. También en Macul tendrían que extender el contrato de Zavala, el que termina en diciembre.

“Vamos a esperar la respuesta de Coquimbo porque, de cierta manera, esto también conlleva una negociación en cuanto a los temas salariales de Cristián, tanto por Coquimbo como por nosotros”, explicó Mosa.

“Sí, se extendería el contrato y hay un valor que tendría que asumir Coquimbo y otro que tendría que asumir Colo Colo”, completó.

Cristián Zavala vuelve a Coquimbo Unido en calidad de cedido. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿Pesó el polémico penal en su salida de Colo Colo?

En la instancia, el empresario puertomontino repasó lo que pasó en el último amistoso de Colo Colo, donde Zavala falló un penal ante Peñarol intentando picar el balón, definición que dio la vuelta al mundo.

“Mira, ese tema del penal son temas que pasan. De verdad que a lo mejor no fue bien visto, obviamente, pero básicamente tiene que ver con una condición de comodidad, de cierta manera, donde él pudiera desenvolverse de mejor manera”, cerró.

