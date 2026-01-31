Colo Colo cayó de mala manera frente a Deportes Limache por 3-1 tras una zaga de errores defensivos. Los dirigidos por Fernando Ortiz además de caer, perdieron un importante récord que mantenían desde hace 10 años.

El Cacique no perdía en su debut por la Liga de Primera desde el 31 de julio de 2016 frente a Unión Española por 2-1. Partido en el que cayeron en el Estadio Monumental estando bajo el mando de Pablo Guede.

Los Albos fueron ampliamente perjudicados por los problemas en la defensa durante los primeros 30′ minutos del partido, en donde ya caían por 3-0. Pero no hay que restarle mérito a los Tomateros, quienes fueron efectivos en la mayoría de las ocasiones de gol.

Maximiliano Romero sería quien descontaría para llenar de fe al pueblo albo, pero que lamentablemente no bastaría y el encuentro terminaría 3-1.

El Cacique de todas formas contó con importantes bajas como las de Javier Correa y Javier Méndez por expulsión. Y también las de Cristián Zavala y Marcos Bolados por lesión.

Colo Colo perdió inédito récord

Siguen las malas para los Albos, quienes no logran levantar cabeza luego del bajo rendimiento en la pretemporada y del pésimo 2025 que quedará para el olvido.

¿Qué viene para Colo Colo?

El Cacique recibirá a Everton en el Estadio Monumental el próximo sábado 7 de febrero a las 20:30 horas. Partido en el que buscarán reivindicarse.