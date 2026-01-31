Colo Colo cayó de mala manera frente a Deportes Limache por 3-1 tras una zaga de errores defensivos. Los dirigidos por Fernando Ortiz además de caer, perdieron un importante récord que mantenían desde hace 10 años.
El Cacique no perdía en su debut por la Liga de Primera desde el 31 de julio de 2016 frente a Unión Española por 2-1. Partido en el que cayeron en el Estadio Monumental estando bajo el mando de Pablo Guede.
Los Albos fueron ampliamente perjudicados por los problemas en la defensa durante los primeros 30′ minutos del partido, en donde ya caían por 3-0. Pero no hay que restarle mérito a los Tomateros, quienes fueron efectivos en la mayoría de las ocasiones de gol.
Maximiliano Romero sería quien descontaría para llenar de fe al pueblo albo, pero que lamentablemente no bastaría y el encuentro terminaría 3-1.
El Cacique de todas formas contó con importantes bajas como las de Javier Correa y Javier Méndez por expulsión. Y también las de Cristián Zavala y Marcos Bolados por lesión.
Siguen las malas para los Albos, quienes no logran levantar cabeza luego del bajo rendimiento en la pretemporada y del pésimo 2025 que quedará para el olvido.
¿Qué viene para Colo Colo?
El Cacique recibirá a Everton en el Estadio Monumental el próximo sábado 7 de febrero a las 20:30 horas. Partido en el que buscarán reivindicarse.
En síntesis
- Fin de un récord: Tras 10 años invicto en estrenos ligueros, Colo Colo perdió su racha histórica al caer 3-1 ante Limache (no perdía en un debut desde 2016).
- Defensa de pesadilla: El Cacique sentenció el partido en apenas 30 minutos al recibir tres goles por errores defensivos, donde el descuento de Maximiliano Romero no fue suficiente para remontar.
- Bajas y crisis: Pese a las ausencias de Correa, Zavala y Bolados, el equipo de Ortiz no levanta cabeza y buscará redimirse el 7 de febrero ante Everton en el Monumental.