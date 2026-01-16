Días bastante turbulentos ha enfrentado Lucas Cepeda en los últimos días en Colo Colo. En medio de rumores de una posible partida, el porteño fue titular en el triunfo de los albos ante Olimpia por penales en el amistoso por la Serie Río de La Plata.

Hace unos días, el extremo izquierdo salió a desmentir públicamente a Nicolás Peric en redes sociales, luego que el exfutbolista y actual comentarista de ESPN y Radio Pauta asegurara que había conversado con el atacante albo, quien le habría dicho que estaba cansado y que tenía una oferta para salir.

Más allá de los dimes y diretes, en Blanco y Negro esperan hace meses concretar la oferta del formado en Santiago Wanderers, y tras el triunfo ante el ‘Rey de Copas’ fue el propio técnico del Cacique, Fernando Ortiz, quien se refirió a la posible partida de Cepeda.

Lucas Cepeda (Photosport).

“Mientras esté abierto el mercado de pases, cualquiera se puede ir o llegar. Si llega una oferta, que se vaya feliz y contento. Si se tiene que quedar, que sea lo mejor para el club. Todos los jugadores son importantes”, confesó el ‘Tano’.

Hace unos días, desde la cúpula de Blanco y Negro también habían fijado su postura sobre la situación de Cepeda. “Si llega una propuesta interesante y satisfactoria para él y para Colo Colo, obviamente vamos a considerarla“, señaló el director Eduardo Loyola.

Tras las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia en este mercado de fichajes, se espera que Lucas Cepeda sea el tercero en partir de Macul. Por ahora, no existe una oferta formal.

