Colo Colo juega un compromiso fundamental ante Deportes Copiapó este jueves a las 19:00 en el estadio Monumental. El Cacique tendrá a Leandro Benegas como centrodelantero titular tras su anotación en el Superclásico frente a la Universidad de Chile que finalizó 1-1 en el estadio Santa Laura.

Por su parte, Damián Pizarro perdió terreno tras quedar ausente del partido más reciente por estar participando de una liga de futbolito junto a Jordhy Thompson. Ambos fueron citados por Gustavo Quinteros para el encuentro ante el León de Atacama, pero no están considerados en el equipo titular.

Otro alternativa es Darío Lezcano, pero no aparece en la citación para el lance válido por la fecha 16 del Campeonato, pero ¿Qué pasó con el atacante paraguayo?

Daniel Arrieta reportó en TNT Sports que el delantero no estará presente en Colo Colo frente a Deportes Copiapó por problemas físicos. El futbolista no ha entrenado con normalidad en los últimos días, por lo que no está en condiciones de sumar minutos.

Darío Lezcano sufre problemas físicos que le impiden llegar al partido de Colo Colo ante Deportes Copiapó (Foto: Photosport)

El ex Juárez vio acción oficial por última vez el 20 de agosto en el triunfo de los Albos por 1-0 ante la Universidad Católica en el estadio Monumental por la final de la zona centro-norte de la Copa Chile. Allí jugó solo seis minutos, ingresando desde el banco de suplentes.

¿Cuántos goles tiene Darío Lezcano en Colo Colo?

Darío Lezcano registra cuatro goles en su paso por el Cacique, tres por el Campeonato Nacional y uno por la Copa Chile. El delantero cuenta con un minutaje de 391 en todas las competencias, marcando un tanto cada 98′.