Sin duda que ha sido el gran tema en el regreso del fútbol chileno tras el largo receso por los Juegos Panamericanos. Se trata de la nueva polémica protagonizada por el futbolista Jordhy Thompson de Colo Colo, quien quedó en prisión preventiva por un nuevo episodio de violencia intrafamiliar contra su expareja.

Ayer (lunes) el joven delantero fue detenido y formalizado, quedando privado de libertad por 45 días mientras dure la investigación, mientras que en el Cacique lo marginaron inmediatamente del plantel por todo lo que resta de temporada.

Quien conoce muy bien la realidad e infancia de Thompson es el dirigente Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, ex vicepresidente de Blanco y Negro en Colo Colo y recientemente director ejecutivo de Santiago 2023. En conversación con Radio Bío-Bío, el antofagastino relató la compleja vida del atacante de 19 años.

“Lo conozco a ese chico desde que tiene 12 años. Para que uno se sitúe, ese chico jugaba en los cerros de Antofagasta. Las canchas donde él jugaba, los niños la conocían como el Mugriental -haciendo el juego de nombre con el Estadio Monumental-. Ese era el ambiente donde Jordhy creció“, comenzó relatando.

“Lamentable, dolorosamente, no fue capaz de dar el paso que significa salir de ahí para cambiar sus costumbres. Esto que está haciendo es terrible, terrible para su futuro, para su familia. A él lo crió su abuelita, ¿Cómo estará esa señora?“, agregó.

“Y con unas condiciones para jugar al fútbol, impresionante. Pero no ha podido sustraerse del lugar donde creció. Es una lástima, porque es un gran futbolista, pero la vida es algo más que pegarle a la pelota”, completó el periodista.

Jordhy Thompson se perderá el resto de temporada e incluso podría ser despedido de Colo Colo. (Foto: Photosport)

El tema de fondo y el trabajo de los clubes

Sobre el problema de Thompson y la forma de trabajar de los clubes y en este caso de Colo Colo con los jugadores que vienen de sectores vulnerables, Mayne-Nicholls detalló:

“Lo que pasa que Jordhy se escapa de dos cosas normales: futbolísticamente es de un nivel superior y tiene esto otro que es del nivel muy inferior. Hay muchos chicos que vienen con las mismas condiciones de Jordhy y son capaces de entender el mensaje que le transmiten los clubes“.

“Pero este no ha sido capaz de entender, no sabría decirte por qué, pero no es que no se haga, se hace. Esta es la excepción que rompe la regla y lamentablemente la rompe de una manera dramática y muy compleja para él y su vida futura“, añadió.

“Imagínate cuánto le queda por cargar este estigma que merecidamente se le va a colgar. No es fácil, toda la vida va a quedar marcado. Es muy complejo, el tema principal es que él no dimensiona el daño que se está haciendo así mismo, aparte de su novia y el daño que le hace a Colo Colo, al fútbol, a la sociedad”, destacó.

El periodo tras las rejas

Finalmente, el otrora mandamás del fútbol chileno se refirió a lo que espera en Thompson en este tiempo tras las rejas.

“Ojalá que esa estadía, esos 45 días, lo haga reflexionar, lo haga meditar, lo haga darse cuenta que no puede continuar viviendo así, o sino muy difícil. Yo que lo conozco de chiquitito, es muy complejo”, concluyó.