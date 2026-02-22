Colo Colo cumplió con la tarea en la antesala del Superclásico del fútbol chileno y derrotó a O’Higgins de Rancagua por la cuenta mínima, toda vez que Claudio Aquino anotó en el segundo tiempo el único gol del compromiso.

En un partido donde hubo muchas emociones, pero no tantas llegadas en los arcos, fueron los dirigidos por Fernando Ortiz quienes se quedaron con los tres puntos y ahora se enfocan de lleno en Universidad de Chile.

Una vez terminado el compromiso entre albos y celestes, el relator de ADN Deportes, Héctor ‘Tito’ Garrido le pidió un titular al periodista Danilo Díaz para graficar el triunfo albo y su respuesta sacó ronchas en los hinchas azules.

Colo Colo llega encendido al Superclásico. | Foto: Photosport

“Chuncho, te espero en casa”, fue el titular de Danilo Díaz que grafica el triunfo albo y la semana de espera que tienen para recibir a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

El video se hizo viral rápidamente y a los hinchas de la U no les gustó para nada, mientras que los forofos albos se lo tomaron con humor tras enfilar tres triunfos de manera consecutiva en la Liga de Primera 2026.

Lo cierto es que, a la espera de lo que haga Deportes Limache ante Universidad de Chile esta noche, Colo Colo es uno de los tres punteros que tiene la competición y llega con la moral alta al Superclásico.

En síntesis

Claudio Aquino anotó el gol del triunfo 1-0 de Colo Colo ante O’Higgins.

El periodista Danilo Díaz tituló la victoria alba como “Chuncho, te espero en casa”.