"No va a ir": Mauricio Pinilla destapa portazo de este histórico a la Selección Chilena

La Selección Chilena está muy próxima a lo que será una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo que comanda Ricardo Gareca disputará sus encuentros claves ante las selecciones de Perú y Venezuela.

Avizorando lo que será esta doble fecha, el ex futbolista, Mauricio Pinilla tomó la palabra en Radio Agricultura, en la que se refirió a la posibilidad de poder contar con Alexis Sánchez en la convocatoria que se avecina, en donde manifiesta que no dirá presente.

“Yo creo que no se va a quemar, Alexis no va a ir, estoy convencido de que no va a ser convocado, él va priorizar la recuperación en su club, antes que una convocatoria a la selección, que le puede traer muchos problemas”, partió señalando Pinilla.

Siguiendo en su visión, el ‘Pinigol’ remarca en que una convocatoria de Sánchez, quien llegaría casi sin fútbol ante un posible retorno a la Selección Chilena, le podría traer muchos problemas pensando en lo que es la temporada con el Udinese.

“Él sabe que le puede traer muchos problemas físicos, porque él sabe que acá va a llegar y lo van a tirar a la pelea altiro, no lo van a esperar, no lo van a cuidar o no va hacer nada”, apuntó.

Finalmente, Pinilla es muy radical al señalar de que a Ricardo Gareca no le importa para nada lo que es la lesión de Alexis Sánchez y que hoy por hoy, para el ‘Tigre’ los resultados están sobre todo y todos.

“A Gareca que le importa la lesión de Alexis Sánchez, le importa que tenga resultados”, cerró.