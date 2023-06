Colo Colo enfrenta un complicado mercado de fichajes. En Blanco y Negro tienen alicaídas arcas para el segundo semestre. Dentro de la concesionaria están a la espera de una eventual clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Existe un preocupante factor que afectó las proyecciones que se tenían en ByN respecto al aspecto económico a principios de año y que también influye a las hora de los refuerzos. Esto tiene que ver con el tema de seguridad en el estadio Monumental. Los incidentes en el recinto de Macul han puesto en riesgo la integridad física de los asistentes al estadio, futbolistas y árbitros.

En el Superclásico jugado el 12 de marzo cayó una cortapluma a la cancha, en un hecho que puso en peligro a los profesionales que estaban en el campo de juego. El objeto contundente cayó cerca de los jugadores de la Universidad de Chile. También se registraron lanzamientos de bengalas desde el sector Caupolican a la barra visitante y se acreditó agresión a la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Lanzamiento de cortapluma desde el sector cordillera puso en riesgo a futbolistas (Foto: TNT Sports)

Por su parte, en el encuentro entre el Cacique y Monagas del 19 de abril se produjeron enfrentamientos entre barristas. Aquella pelea afectó la seguridad de los colocolinos que llegaron a ver el partido de Copa Libertadores al sector Cordillera.

DT albo mostró su molestia hace un tiempo

Gustavo Quinteros incluso se manifestó tras aquel encuentro internacional. “Lamentablemente, hay un grupito pequeño que para mí no son hinchas del club, vienen para perjudicar, vienen a intentar no sé qué, de esa manera no favorecen al equipo, a la institución. Los verdaderos hinchas son los que apoyan, alientan y hacen todo lo posible para que el equipo esté con el estadio lleno y sin problemas”.

Pelea en Cordillera puso en riesgo a los hinchas colocolinos (Foto: Photosport)

Estos graves hechos terminaron en sanciones y repercutieron económico, pues los albos han dejado de ganar 1.000 millones de pesos de acuerdo a sus proyeccciones.

Entre las sanciones, en el ámbito nacional los albos jugaron sin público ante Palestino, Audax Italiano y Curicó Unido por el Campeonato. En tanto, a nivel internacional, se sumó la reducción de aforo ante Boca Juniors con una multa de 95 mil dólares.

En Blanco y Negro reconocieron que los incidentes han afectado en el mercado de fichajes de Colo Colo

La proyección es cercana a los 1,3 millones de dólares. Hace unos días el director, Eduardo Loyola, reconoció que la merma monenaria por incidentes afecta a la hora de ir a buscar refuerzos. El dirigente mencionó la situación al hablar de Bruno Barticciotto.

“El muchacho esta rindiendo en Palestino, jugó un gran partido en la Selección, pero un esfuerzo de la magnitud de lo que cuesta el pase de Barticciotto en un club que ha tenido mermas en sus arcas por el mal comportamiento del público…”, señaló el director del bloque Mosa en diálogo con Cooperativa en la previa el encuentro amistoso de los albos ante Deportivo Cali.

Los albos ahora enfrentarán a Unión La Calera el sábado a las 17:30 con público en el estadio Monumental por la Copa Chile. Mientras que recibirá a Deportivo Pereira el próximo jueves a las 18:00 por Copa Libertadores, el más importante del semestre.

En el Monumental esperan seguir jugando con público los próximos partidos y no tener más problemas de seguridad al interior del estadio.