Colo Colo dejó atrás el breve receso por las fiestas y volvió de lleno al trabajo dirigencial, con el foco puesto en reforzar el plantel que comandará Fernando Ortiz la próxima temporada. En ese escenario, Blanco y Negro tiene clara una prioridad: cerrar cuanto antes la llegada de un defensor central zurdo, una de las zonas que el cuerpo técnico considera clave de cara a 2026.

Durante las últimas semanas han circulado varios nombres en la órbita alba, ya sea por seguimiento directo o por ofrecimientos de representantes. Bruno Cabrera, Matías Catalán, Junior Barreto, Javier Méndez y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de la concesionaria, aunque no todos han avanzado de la misma forma en las conversaciones.

Sin embargo, el nombre que tomó mayor fuerza en los últimos días es el de Joaquín Sosa. El zaguero uruguayo de 23 años, perteneciente al Bologna de Italia, se transformó en el “tapado” del mercado y hoy es el principal candidato para reforzar la zaga del ‘Cacique’ en esta ventana de pases.

Joaquín Sosa estaría muy cerca de reforzar a Colo Colo. (Foto: GettyImages)

De hecho, su llegada pudo haberse concretado durante la reunión de directorio de Blanco y Negro realizada el martes, pero diferencias de último minuto con el club italiano impidieron sellar el acuerdo. Pese a ello, en Macul mantienen el optimismo y confían en destrabar pronto los detalles pendientes.

¿Cuándo podría estar listo el segundo refuerzo albo?

Así lo confirmó Rodrigo Gómez, periodista de Radio Cooperativa, quien aseguró que el fichaje está muy cerca de cerrarse. “Están ad portas de agendar una nueva reunión, por el protocolo de Blanco y Negro, para cerrar cuanto antes al zaguero central que está al caer (Joaquín Sosa), me dijeron en la mañana que estaba todo bien cerca”, señaló el comunicador.

En lo deportivo, Joaquín Sosa tuvo una temporada de poca regularidad. En el primer semestre estuvo a préstamo en la Reggina de la Serie B de Italia, donde disputó apenas ocho partidos oficiales, acumulando un total de 390 minutos en cancha.

Para la segunda mitad del año, el defensor fue cedido a Independiente Santa Fe de Colombia, club en el que sumó mayor continuidad. Allí jugó 12 encuentros oficiales y alcanzó los 813 minutos, aunque igualmente se perdió varios compromisos por lesiones o decisiones técnicas, contexto que Colo Colo evalúa antes de cerrar su incorporación.

DATOS CLAVE

El defensa central zurdo Joaquín Sosa, de 23 años, es el principal candidato para reforzar la zaga de Colo Colo en 2026.

El jugador pertenece al Bologna de Italia y llegaría a préstamo por seis meses, con la posibilidad de renegociar su continuidad como agente libre a mitad de año.

Durante 2025, el uruguayo sumó escasa continuidad: disputó 8 partidos en la Reggiana (Italia) y 12 encuentros en Independiente Santa Fe (Colombia).