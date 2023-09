Juan Cristóbal Guarello lo sucedido con Jordhy Thompson y Damián Pizarro, quienes quedaron al margen del Superclásico en Colo Colo por jugar en una liga de futbolito amateur. El periodista partió de entrada puntualizando en que el hecho no tiene justificación.

“Lo que hicieron Damián Pizarro y Jordhy Thompson es inaceptable, es imposible y no se puede defender bajo ningún punto de vista y por favor que no aparezca el mundo de la antropología y la sociología a contextualizar, no”, expresó en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador apuntó que a los dos jóvenes albos les falta profesionalismo. “Esos muchachos tenían la puerta abierta para salir y ellos mismos se la cerraron por privilegiar la pichanga, los amigotes, la tontería, la pelotudez y no el jugar en Colo Colo. Si para Jordhy Thompson y Damián Pizarro vale lo mismo jugar en la liga esa por el Universitario Lo Valledor que jugar contra Universidad de Chile el día sábado el clásico o cualquier partido de fútbol profesional, esos muchachos no son profesionales”.

Además asegura que en el Cacique estaban al tanto. “No lo entienden y, lo más grave, que el haber estado en las inferiores de Colo Colo no los hizo entender que el fútbol profesional exige ciertas renuncias. Una de las renuncias es no jugar pichangas en cancha dura, donde te lesionas las articulaciones, donde te pueden c*gar a patadas y que no está dentro de tu plan de trabajo físico, menos dos días antes del partido. Este lo exige, pero parece que nadie les explicó ¿Por qué? Porque Colo Colo ya sabían esto, si no era la primera pichanga que se jugaban. Estaban jugando la liga e iban cuartos, más encima van cuartos. Nadie les explicó o se lo pasaron por el aro”.

Guarello también criticó al gerente deportivo, Daniel Morón y al entrenador, Gustavo Quinteros. “En Colo Colo fueron complices, porque apenas supieron -porque esto lo sabia Morón hace varias semanas y lo sabía Quinteros- prefirieron callarse y seguir utilizando los jugadores, porque era tan importante alcanzar a Cobresal, que daba lo mismo que la disciplina interna del plantel se hiciera bolsa. Por algo (Esteban) Pavez dijo ‘véndanlo, véndanlo, véndanlo'”.

Jordhy Thompson y Damián Pizarro no jugaron el Superclásico luego de que se destapara que estaban jugando una pichanga.

Juan Cristóbal Guarello sobre la no venta de Jordhy Thompson

Los Albos rechazaron una oferta del Xolos de Tijuana por un préstamo con un cargo por Jordhy Thompson. “Colo Colo no vendió a Jordhy Thompson, porque Quinteros le dijo que no vendiera, porque lo necesitaba. Colo Colo acaba de perder 600 mil dólares ¿Ese jugador dónde lo vas a vender? Cuando lo vengan a buscar y digan ‘cómo es que está jugando futbol de barrio antes de un clásico ¿Qué clase de jugador es este?¿Quién te va a comprar un jugador así?”.

El comentarista volvió a responsabilizar al cuadro Albo por no tomar medidas antes. “Es mucho más grave de lo que parece, porque no entienden la importancia de jugar el domingo o el sábado por su club, el que te paga el sueldo, que los puede proyectar y que les puede arreglar la vida económica a sus hijos y sus padres. Creen que pueden pasarse de listo y se sacaban la foto con la polera puesta, porque además con el agravante que en Colo Colo lo estaban escondiendo y sólo trascendió porque lo sapearon en redes sociales. Esto venía de antes, se sacaban fotos c*gados de la risa, habían metido la chiva que estaban jugando un beneficio. Los beneficios se juega la pelota para al lado, no hay mocha. Ellos querían jugar en su liga. Para ellos su liga puede ser que hasta sea más importante que jugar por Colo Colo”.

“¿Qué te dice esto? Que el fútbol chileno no es profesional. En el fútbol chileno se pagan sueldos, pero no es profesional. Es como cuando traes a un maestro chasquilla, arreglaste las cañerías, le pagas y se humedece la casa. Le pagaste, pero ese tipo no es profesional. Que un entrenador se haga el gil con esto no es profesional. Quinteros va a tener que darle explicaciones a la directiva. Seguramente se las va a sacar, porque cada vez que levanta la voz hasta Leonidas Vial retrocede, no se atreven a contradecirle. Con esto Colo Colo se cavó la tumba este año. Demuestra el despelote que es Colo Colo”, añadió.

Guarello señala a Morón y Quinteros por el tema pichangas

Guarello señala que el Cacique debería desprenderse de ambos jugadores. “Si a mi me preguntan, Colo Colo tiene que echar a Damián Pizarro y a Jordhy Rhompson, ¿Echarlos en qué sentido? rescindirle contrato a final de año o venderlos a la primera oferta que salga. Ahora va a ser muy díficil venderlos. La c*gada cuando tenían la oferta en la mano, tendrían que haberla aceptado, si además sabían que estos compadres andaban pichangueando en la calle”.

El periodista señaló a dos funcionarios de los Albos. “Quinteros lo sabía, pero más lo sabía Morón y no actuaron. Solamente cuando trascendió en redes sociales, reaccionaron. Ellos lo sabían y por más que lo nieguen, lo sabían”.