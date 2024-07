Colo Colo logró un sufrido triunfo por 2-1 ante O’Higgins en el estadio Monumental y llega a 32 puntos, que lo dejan en el tercer lugar del Campeonato Nacional 2024, a dos del líder Coquimbo Unido y uno de Universidad de Chile.

Emiliano Amor deja un potente mensaje y asegura que varios jugadores demostraron que pueden sumar en el equipo. “Por momentos jugamos bien, por momentos no, pero lo importante es que sacamos los tres puntos y demostramos que varios del plantel podemos seguir sumando”.

En ese sentido valoró de gran manera los tres puntos: “Muchísimo, porque muchas bajas. Entrenar con cierto equipo, después al final con lo de Zavala que tuvo que irse de la concentración (por sufrir una gripe). Son tres puntos importantísimos que nos acercan al primero y hay que estar siempre ahí al pie del cañón”.

En ese sentido valora la participación de jugadores que no venían siendo tan considerados y también que siguen en la lucha por el liderato: “Quedamos con buenas sensaciones, porque había chicos que hace mucho no jugaban, otros que sumaban pocos minutos, entonces ganar siempre te permite mejorar más tranquilo, pero lo más importante de todo es esto de los tres puntos, era importantísimo ganar hoy, no se podían escapar más los que están arriba, así que de a poquito vamos a ir subiendo”.

Amor también explicó por qué resuelven los partidos en los últimos minutos: “Intentamos jugar todo el partido. Hacemos un desgaste importante, pero el rival también lo hace. Al final creo que físicamente estamos bien, entonces los jugadores que entran, como entró Cepeda, entran muy bien, frescos y tienen una calidad enorme”.

Colo Colo logra un importante triunfo ante O’Higgins en el Monumental. (Foto: Photosport)

Emiliano Amor anticipa que “cualquiera le puede ganar a cualquiera” en la lucha por el título

El zaguero central valora que Colo Colo esté en la pelea por el liderato: “Obviamente nos gusta estar siempre arriba, ahora estamos cerquita, falta mucho, pero va a ser un torneo muy duro, muy parejo, de todos”.

En ese aspecto, considera que hay mucha competitividad: “Cualquiera le puede ganar a cualquiera, nosotros tenemos que seguir sumando como lo hicimos hoy y repito estos tres puntos son importantísimos”.