El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing entregó una vocería tras el directorio de este miércoles. Tras la reunión confirmó que en Colo Colo encaminan el retorno de Óscar Opazo al equipo tras su salida en diciembre.

El presidente de la sociedad anónima que administra al Cacique aseguró que existen conversaciones con el representante del Torta y se muestra optimista. “Parece que está todo bien encaminado”.

No obstante, el directivo no dejó pasar la oportunidad para recordarle al lateral derecho, que tomó una mala decisión al no aceptar la oferta que recibió a fin de año para quedarse y tomar la opción de partir a Racing Club de Argentina.

“Si está volviendo, quiere decir que no fue una buena experiencia. Nos da la razón, lo que le ofrecimos era lo mejor para él y debería haber seguido en Colo Colo”, lanzó el timonel de ByN.

Colo Colo negocia por el retorno de Óscar Opazo (Foto: Jose Alvujar/Photosport)

Stöhwing además se refirió a los otros temas que se hablaron en la reunión de directorio: “Fue una conversación interesante y larga, en donde se tocaron y se analizaron varias áreas, comerciales, financieras, deportivo, seguridad”.