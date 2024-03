En Colo Colo no descartan un fichaje de última hora: “Siempre se pueden hacer maravillas en poco tiempo”

Colo Colo aún tiene un pequeño margen para cerrar un nuevo refuerzo. El Cacique tiene hasta este viernes para incorporar un futbolista para potenciar el plantel de Jorge Almirón.

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refiere a un eventual último fichaje en la ventana de mercado: “Tengo la impresión de que no vamos a ir por ninguno, pero siempre puede haber novedades hasta último momento. Pero me da la impresión que no”.

Además, el dirigente de la concesionaria mencionó la postura de Jorge Almirón: “Lo que ha manifestado es que siempre bienvenido que llegue algún nuevo refuerzo que signifique alguna diferencia con respecto al plantel que uno tiene. Si no se alcanza, no se puede, no se hace”.

Alfredo Stöhwing se refirió a la prioridad para el DT, que partió en un extremo y ahora estaría en un lateral derecho: “Diría que más bien ha ido mutando en eso el técnico, está pensándolo, por eso que también ha costado. Como él llegó este año, está profundizando su conocimiento del plantel y está viendo cuál es el lado más débil. Está en permanentemente en conversaciones con el gerente deportivo”.

Alfredo Stöhwing se refiere a la posibilidad de sumar un último refuerzo en Colo Colo

Por último, el directivo se mostró tranquilo con el poco tiempo que queda y lanzó una frase cargada de optimismo: “Siempre se pueden hacer maravillas en poco tiempo, con eficiencia”.