Luego de casi cinco meses después del último episodio de violencia en que se vio involucrado el futbolista Jordhy Thompson, en Rusia sigue siendo tema de consultas para el plantel del FC Orenburg, luego que fuera enviado a préstamo desde Colo Colo.

Cabe recordar que durante el año pasado el atacante de 19 años protagonizó en reiteradas ocasiones violencia de género contra su ex pareja, incluso terminó en prisión preventiva a inicios de noviembre.

Por lo mismo en el Cacique decidieron cederlo al fútbol ruso. Y el Niño Joya tuvo que pagar una fianza para poder salir de Chile, ya que se encontraba con varias medidas cautelares mientras se lleva adelante la investigación, entre ellas el arraigo nacional.

Jordhy Thompson estuvo una semana y media en prisión preventiva a partir del lunes 6 de noviembre del 2023. (Foto: Adrián Aylwin/Aton Chile)

El capitán del FC Orenburg se refirió al complejo caso de Jordhy Thompson

Ahora último, el capitán del FC Orenburg, Vladimir Poluyakhtov, dio una engtrevista al sitio Sport24, donde fue consultado por cómo se tocó este tema al interior del camarín del equipo del suroeste de Rusia.

Y su respuesta revivió la polémica, ya que señaló que se lo tomaron con humor y entre risas.

“¿Sobre lo que tuvo con su novia? En general se lo tomó con calma. Tuvimos una especie de broma; bueno, eso es todo, lo consideraron humorístico. Nos reímos y está bien”, comenzó diciendo Poluyakhtov.

“Todo el mundo entiende que así es la vida, en ella puede pasar cualquier cosa. Está claro que la actuación de Jordhy no pinta bien, pero no hace falta convertirlo en un paria. No tengo ningún derecho a condenarlo. No soy su mamá ni su papá“, agregó el defensor de 34 años.

Defensa y elogios para el canterano de Colo Colo

Al ser consultado por si él cometería violencia contra la mujer, respondió: “Yo no. Pero no estamos a la altura de Jordhy y no conocemos todos los detalles de lo que pasó”.

A eso agregó unas palabras positivas para el desempeño del antofagastino, quien llegó en enero al club de la ciudad de Oremburgo. “Y como jugador de fútbol, ​​Thompson es decente y profesional. Estamos esperando goles, él demuestra esfuerzo, lo da todo, bien hecho”, cerró.