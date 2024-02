Emiliano Vecchio llegó en 2013 a Colo Colo y su primera parte en el Estadio Monumental no fue de las mejores, pese a que él mostró un nivel importante en el fútbol chileno con Unión Española.

Vecchio tuvo que sortear una de las épocas más complejas de Colo Colo en la década pasada y casi una década después, el mediocampista realizó un poderoso mea culpa de ese equipo.

En diálogo con la Radio ADN, el exjugador de Racing Club y que volvió nuevamente a la Unión Española en 2024 indicó que sus primeros meses en Colo Colo estuvieron lejos de ser los mejores.

“El primer semestre que llegué a Colo Colo éramos un desastre, no le habíamos ganado a nadie”, sentenció Vecchio.

Emiliano Vecchio lamentó los primeros meses en Colo Colo (Photosport)

Igualmente, en el diálogo con “Los Tenores”, le consultaban a Vecchio respecto a los tiros errados desde el córner con la camiseta de Colo Colo frente a la Unión Española.

Siempre hubo una suspicacia, a lo que Vecchio respondió claramente: “Yo jugué como juego todos los partidos (…) Lancé uno el otro día contra Cobresal y lo tiré de lado a lado. Me ha pasado muchas veces, porque no soy un jugador de élite, no soy Luka Modric, sólo soy Emiliano Vecchio y erro un montón“, indicó.

¿Emiliano Vecchio cómo considera su estadía en Colo Colo?

Vecchio estuvo en Macul hasta la temporada 2015, para luego dar el salto a Qatar para jugar en Medio Oriente y luego llegó al Santos en Brasil y defendió a clubes como el Al Ittihad, Rosario Central y Racing, entre otros.

En líneas generales, el volante que fue campeón en dos ocasiones con Colo Colo consideró que “lo pasé increíble en Colo Colo y aprendí mucho. El hincha de Colo Colo también me demuestra cariño todo el tiempo y soy un agradecido por eso”.

Asimismo, Vecchio está feliz por haber compartir en Colo Colo con jugadores como “Justo Villar, Gonzalo Fierro, (Julio) Barroso, (Jean) Beausejour, Jaime Valdés, Estaban Paredes… Uno entraba a la cancha con la sensación que iba a ser difícil que nos ganaran”.

¿Cuántos goles anotó Emiliano Vecchio en Colo Colo?

El mediocampista tuvo un paso importante con el Cacique fue de menos a más y se consolidó como un ídolo del club

En todo su paso por Colo Colo, Vecchio marcó 24 goles.