Colo Colo se alista para afrontar un trascendental encuentro por la Copa Libertadores. El Cacique visitará este miércoles a Alianza Lima de Perú, donde los dirigidos por Jorge Almirón buscarán quedarse con los tres puntos y mantenerse con vida en el certamen continental.

Uno de los jugadores que será de la partida ante el elenco incaico será el lateral Óscar “Torta” Opazo, uno de los futbolistas más cuestionados por la parcialidad alba en el último tiempo.

Será ante los Íntimos que el defensor de 33 años, que está entre los 55 jugadores de la lista de buena fe de Ricardo Gareca para la Copa América, tendrá su gran revancha y habrá que ver si podrá hacer callar a sus detractores.

Opazo está viviendo su segundo paso en el cuadro Popular | FOTO: Andres Pina/Photosport

ÓSCAR OPAZO SIGUE RECIBIENDO CRÍTICAS EN SU PASO POR COLO COLO

Pese a eso, Rodrigo Gómez, ex seleccionado chileno y ex jugador de Universidad Católica, lanzó una fuerte crítica por el nivel mostrado por el ex Racing Club de Avellaneda.

“A mí me parece que Opazo es un jugador que comete muchos errores conceptuales: cierra más de lo que tiene que cerrar, no sigue la marca por fuera. Es raro porque hacia adelante juega bien, pero defensivamente comete errores”, aseveró el finalista de la Libertadores con la UC en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave.

“Este es un partido que no permite errores: no permite estar con amarillas rápido, no permite no marcar en la pelota detenida, no permite no fijarse en la línea del offside. Este es un partido definitorio para esta fase de Libertadores para Colo Colo”, cerró.

¿Cuándo es el partido de Alianza Lima frente a Colo Colo?

El compromiso entre Colo Colo y Alianza Lima por Copa Libertadores se disputará este miércoles 15 de mayo. Comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.