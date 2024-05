Pato Yáñez ya vibra con el duelo que afrontará Colo Colo contra Alianza Lima por Copa Libertadores. El exfutbolista quiere la victoria de los albos, por lo que para ello se encomendó a una cuestionada figura. Para él, es el mejor jugador del plantel cuando quiere correr…

¿De quién habla Yáñez? De Carlos Palacios. Según la apreciación del actual comentarista deportivo, el volante de 24 años es la mejor pieza de Cacique. No obstante, no ocultó que en ocasiones exhibe una actitud displicente en la cancha. En los encuentros que no es así, es el más destacado del equipo.

“Cuando la Joya está en condiciones, es el jugador más importante que tiene Colo Colo. Cuando duerme la siesta, sobra. Este año ha tenido muchos partidos buenos. Ha tenido buenos momentos, en cualquiera de los partidos que ha jugado”, comenzó indicando en Radio Agricultura.

“En todos ha tenido pasajes, pero después desaparece. Es el jugador diferente, te mete la pelota acá, busca. Es el distinto que tiene Colo Colo. En condiciones, es el mejor jugador del plantel. Se ubica bien en los espacios, pero solo cuando quiere correr y jugar”, agregó.

Patricio Yáñez se encomienda a esta figura de Colo Colo.

Será titular en Colo Colo

Para tranquilidad de Patricio Nazario, el oriundo de Renca será estelar ante Alianza Lima. El talentoso volante ocupará un espacio en el equipo alineado por Jorge Almirón. Será el encargado de generar fútbol desde el sector izquierdo de la ofensiva.

¿Cuál será el once albo? Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Leonardo Gil y Arturo Vidal en el medio; Marcos Bolados, Damián Pizarro y Carlos Palacios en delantera.

Cuándo es el partido

El compromiso entre los albos y Alianza Lima por Copa Libertadores se disputará este miércoles 15 de mayo. Comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.