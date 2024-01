La búsqueda de Colo Colo por contar con un nuevo entrenador para la temporada 2024 está llegando a su fin y, según varios trascendidos, el tema debería quedar saldado de aquí al viernes pensando en la pretemporada que inicia el lunes.

Candidatos, de momento, van quedando tres según diversos reportes: Luis Zubeldía, Jorge Almirón y Vanderlei Luxemburgo, técnico brasileño que se metió por las ramas para ser un candidato al banco albo.

Es precisamente el DT brasileño quien suma bonos para Roberto ‘Cóndor’ Rojas, histórico portero de los albos quien conversó con Bolavip Chile y explicó por qué Luxemburgo sería un buen candidato en los albos.

“Es un buen técnico, hace poco tiempo estuvo dirigiendo en Corinthians. Lo que pasa es que Vanderlei cuando llega a un club, necesita jugadores que sean del proyecto deportivo que él quiere, y para eso los clubes tienen que gastar un poco más de lo que tienen”, dijo.

Vanderlei Luxemburgo es el candidato de Cóndor Rojas para Colo Colo. | Foto: Getty Images

Bajo ese prisma, Rojas aporta diciendo que “Ha pasado por todos los grandes clubes brasileños y es un técnico multi campeón, el proyecto va más allá de los buenos jugadores. Se preocupa de las cadetes, de los jugadores jóvenes y de formar un equipo competitivo”, añadió.

El Cóndor revela que no es la primera vez que Luxemburgo se acerca al Cacique: “Cuando casi me hice cargo como director deportivo de Colo Colo cuando estaba Aníbal Mosa, me convidó a un proyecto deportivo y yo conversé con él sobre llevar a Luxemburgo en ese momento, porque estaba sin club y era viable llevarlo. Conversé con su representante y Vanderlei estaba de acuerdo en ir a trabajar a Colo Colo, pero no se dieron las condiciones. Es la segunda vez que Colo Colo trata con Vanderlei”, reveló.

¿Zubeldía, Almirón o Luxemburgo? Cóndor Rojas no tiene dudas en el cierre sobre quién sería el DT ideal en los albos: “Lejos, por curriculum, experiencia, equipos dirigidos y los logros que tiene. Claro que en el último tiempo no ha tenido éxito porque no ha tenido el respaldo de poder contar con los jugadores que él quisiera. Es un técnico que Colo Colo necesita”, remató.

El último club de Vanderlei Luxemburgo

Corinthians fue la última experiencia de Luxemburgo como DT en 2023, donde dirigió al conjunto Paulista en 38 oportunidades con 14 victorias, 12 empates y 12 derrotas para totalizar un 47.37% de rendimiento.