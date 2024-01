El Mercado de Pases está cada vez más activo en el fútbol chileno, donde los distintos equipos de Primera División y Primera B eligen con pinzas a los posibles refuerzos de cara a una temporada 2024 que promete ser exigente.

En esa línea, los equipos grandes han tenido una suerte dispar en el presente Mercado de Pases: Universidad de Chile ha sumado una buena cantidad, la UC un poco menos y Colo Colo simplemente no tiene ni jugadores nuevos ni técnico para la próxima temporada.

Uno de los jugadores que interesa y mucho en San Carlos de Apoquindo y el CDA es César Pérez, volante de Unión La Calera quien tuvo un año de consolidación que incluso le valió nominaciones a la Selección Chilena.

Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Todos Somos Técnicos en TNT Sports derechamente le pide a Colo Colo que se meta en la pelea por el volante calerano pensando en el próximo año donde tienen desafío internacional.

De Tezanos quiere que Colo Colo pelee con la U y la UC por César Pérez. | Foto: Photosport

“La Católica y la U se están peleando a César Pérez, en esa discusión debería estar Colo Colo”, aseguró ‘Manoel’, quien quiere encender el Mercado de Pases del fútbol chileno con los tres grandes peleándose un refuerzo.

De Tezanos justifica su pedido diciendo que César Pérez fue “Uno de los mejores jugadores del campeonato, joven, con mucha proyección y Colo Colo debería estar siempre en la pelea por un jugador de esas características”, dijo.

En el cierre, eso sí, De Tezanos se termina respondiendo a sí mismo de por qué el Cacique no entra en la pelea por un jugador como César Pérez: “No sabemos, porque el entrenador a lo mejor no lo necesita”, remató.

El 2023 de César Pérez

El volante de Unión La Calera, entre Campeonato Nacional y Copa Chile, disputó 29 partidos el 2023. Seis goles y tres asistencias fueron su registro para una temporada consagratoria con el elenco cementero.