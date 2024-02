La teleserie de Darío Lezcano se acabó en Colo Colo. El delantero paraguayo que llegó como gran refuerzo finalmente se retiró por la puerta de atrás del estadio Monumental.

El ariete no encontró continuidad con Gustavo Quinteros y finalmente Jorge Almirón dio el visto bueno para que pueda salir y liberar un cupo de extranjeros. Por lo que ahora el paraguayo se va a préstamo a Tacuary para continuar su carrera a los 33 años.

“Estoy feliz porque voy a regresar a mi país”, aseguró de entrada el seleccionado paraguayo a Radio Agricultura. Sin embargo no escondió su descontento por no demostrar su rendimiento en el Popular. “Pero también me voy triste porque en Colo Colo no me dieron la oportunidad que pedía. Pero bueno, llegamos a acuerdo y podré seguir jugando”, lanzó.

Darío Lezcano vs Gustavo Quinteros

Tras abrir dicha puerta, Lezcano detalló los episodios que terminaron por quebrar su relación con el ahora entrenador de Vélez. “Lo de Quinteros, me sorprendió. No me dio la oportunidad para demostrar. Ni uno o dos partidos. Nunca nos peleamos”, inició.

“Él se enojó conmigo cuando dije que tenía todo listo en Emelec. Nadie le dijo sobre eso. Es triste porque es buen entrenador. Él finalmente no me dejó ir a Emelec. Ahí se demostró que clase de entrenador es”, agregó el ex FC Juárez.

Lezcano culpó a Quinteros por su fracaso en Colo Colo (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Incluso recordó el episodio en que truncó su traspaso a Ecuador con una reveladora actitud de Quinteros.

“En diciembre Emelec me contactó y me dijeron que habló mal de mí. Ahí demostró que es una mala persona. Él habló de una supuesta lesión pero eso es mentira. Yo siempre entrenaba (…) Él me faltó el respeto, para qué me trajo si no me hacia jugar. Me voy decepcionado de él”, lapidó.

Ni Almirón se salvó…

Pero Lezcano no tan solo criticó a Quinteros ya que también tuvo palabras para Jorge Almirón, quien finalmente lo dejó partir en este mercado de pases.

“Hice buena pretemporada. Contra Liverpool jugué pero no entendí porque no me dieron la oportunidad. No hice gol pero di asistencias”, lamentó.

Luego a punto a que “cuando Almirón me dejó en el equipo suplente ahí me di cuenta que ya no tendría oportunidad así que decidí salir”.