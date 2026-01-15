Este jueves Colo Colo enfrenta a Olimpia de Paraguay en su primer partido amistoso por la Serie Río de La Plata, torneo de verano que se desarrolla en Uruguay y en el que el Cacique participa por tercer año consecutivo.

El cuadro popular aterrizó el miércoles en Montevideo y el entrenador Fernando Ortiz ya tiene listo a su primer equipo titular de este 2026, donde lo más llamativo es el cambio de posición de Arturo Vidal.

El King pasa del mediocampo a la última línea, siendo uno de los centrales, acompañado de Jonathan Villagra y el refuerzo uruguayo Joaquín Sosa.

También será titular el nuevo lateral derecho Matías Fernández Cordero, proveniente de Independiente del Valle.

Mientras que en la banca estará la última incorporación, el también zaguero charrúa Javier Méndez, que fue presentado el martes.

Esta es la formación de Colo Colo vs. Olimpia

Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg y Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Olimpia?

El partido amistoso de Colo Colo versus Olimpia se juega este jueves 15 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, en el marco de la Serie Río de La Plata.

