Este viernes en Colo Colo ajustaron los últimos detalles para el partido de mañana contra Ñublense, por la fecha 26 de la Liga de Primera, donde el Cacique visitará a los Diablos Rojos en Chillán.

En el último entrenamiento, el entrenador Fernando Ortiz probó la formación, donde se pudo apreciar los cambios obligados que tiene el cuadro popular ante las importantes bajas de Sebastián Vegas y Arturo Vidal.

Si bien los albos en total tienen seis bajas, las del defensa y el volante son las más relevantes al ser titulares indiscutidos.

Cabe recordar que Vegas fue expulsado en el último partido ante Limache y el King terminó con molestias físicas, siendo descartado por el técnico argentino para viajar a la Región de Ñuble.

En sus reemplazos ingresarán en el once inicial el joven defensa Jonathan Villagra y el mediocampista Tomás Alarcón. El resto del equipo sería similar al que viene de empatar con los Tomateros.

La probable formación de Colo Colo

Considerando lo anterior, la formación que probó el Tano Ortiz en Colo Colo es la siguiente: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

Tomás Alarcón será el reemplazante de Arturo Vidal ante Ñublense. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ñublense vs. Colo Colo?

El Cacique visita a los Diablos Rojos este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.