Colo Colo sigue en alza en el presente Campeonato Nacional y el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros ya se ubica en la tercera posición, todo tras vencer por 2-1 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el Cacique y para el estratega argentino-boliviano. Y es que en el minuto 72, el zaguero Alan Saldivia tuvo que salir del terreno de juego, como consecuencia de una nueva molestia física, lo que encendió las alarmas de los hinchas.

La posible lesión encendió las alarmas en el Monumental | Foto: Colo Colo

Fue en el programa Pelota Parada de TNT Sports que el periodista Daniel Arrieta le entregó una buena noticia para todos los simpatizante albos que estaban preocupados por la situación física del central charrúa.

“Ayer salió con problemas Alan Saldivia (…) Pregunté recién y me dicen que no requiere ni exámenes porque sería un ‘tirón’, así me lo marcaron”, afirmó el reportero que sigue todos los pormenores del conjunto Popular

Hay que tener presente que el defensor de 21 años ya había sufrido problemas físicos que lo habían obligado a ser suplente en el compromiso de Copa Chile frente a Palestino.

En total, Saldivia ha disputado 15 encuentros desde su arribo a Colo Colo y se ha transformado en uno de los puntos altos en los últimos duelos.