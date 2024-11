Universidad de Chile acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, luego del revés en la Segunda Sala por la apelación tras el rechazo a la denuncia por la acusación al entrenador albo, Jorge Almirón, quien habría dirigido en el duelo ante Huachipato, cuando estaba suspendido.

Es por eso que este martes, el abogado de la U, José Ramón Correa dio cuenta que los azules seguirán hasta la última instancia. No obstante, también hubo dichos dirigidos hacia el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Lo primero que dijo es que el timonel confunde sus tareas. “Yo creo que Pablo Milad en ocasiones confunde los roles. Él en su minuto sostuvo que ganar era en cancha y que no le gustaba lo que nosotros estábamos haciendo”, afirmó Correa.

A su vez, acusó al ex Intendente del Maule de intervencionismo. “Lo de Milad es intervenir en decisiones que están sometidas en el conocimiento de tribunales independiente de la ANFP, su comentario no es de cualquier persona, es el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol”, apuntó el miembro del directorio de Azul Azul.

Abogado de la U revive el caso de Byron Castillo

Por cierto, lo instó a que sea el presidente de todos las instituciones, por igual. “Se permitió decir su parecer respecto a esto. Él tiene que ser presidente de todos los clubes y no tengo ninguna duda que eso, Pablo Milad lo entenderá”, sostuvo.

Lo que llama la atención, desde su óptica, es que manifestó que el dirigente tuvo una postura ahora y otra distinta en el caso del jugador colombiano/ecuatoriano, Byron Castillo.

“Lo que sí me sorprende de él es la mala memoria. Si uno se mete a Google y busca frases van a poder ver una cantidad de cosas como que ´nosotros tenemos que defender hasta el final’, ´cualquier presidente así lo haría…’ estaba hablando particularmente del caso de Byron Castillo, pero a Pablo Milad eso se le olvidó”, aseveró.

Abogado de la U le recordó el caso de Byron Castillo a Pablo Milad (Archivo)

Finalmente, apuntó no estar en línea con el comportamiento de Milad. “Cuando los temas afectan a Pablo Milad, que las instituciones funcionen y cuando es a la Universidad de Chile, no, créame que no estoy de acuerdo con ese actuar”, cerró José Ramón Correa.