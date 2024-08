En caso de que el "King" no sea de la partida ante Junior, un exjugador y entrenador del "Cacique" propuso al "Colorado"

Ex Colo Colo se la juega con Leonardo Gil en reemplazo de Arturo Vidal: "Ha venido..."

Colo Colo enfrenta esta tarde a Junior de Barranquilla por los octavos de final de vuelta de Copa Libertadores. La inclusión de Arturo Vidal en el once estelar aún es una incógnita, por lo que se ha especulado bastante con el posible mediocampo de los albos para dicho compromiso.

El “King” no estuvo presente ni en la ida ni en el partido ante Coquimbo Unido del viernes pasado, aquello para darle más tiempo de recuperación precisamente pensando en el duelo de este martes ante el “Tiburón”.

BOLAVIP se puso en contacto con Jaime Vera, quien analizó en primera instancia lo que podría ser el equipo del “Cacique”: “Yo creo que lo deben tener claro. Siempre se especula, pero lo deben tener muy claro. Lo saben ellos nomás en la interna. Arturo en estas circunstancias no necesita trabajar tanto, sino que hacer una mantención de su parte física”.

En esa línea, se deshizo en elogios para el “King”: “Él físicamente es bueno. Técnicamente ni hablar. No deben de trabajar mucho más con él. Es un buen profesional”.

Leonardo Gil como reemplazante de Arturo Vidal

Leonardo Gil ha cedido la camiseta de titular en los últimos partidos de Colo Colo. Luego de constantes críticas, alejado de lo que fue el “Colorado” que llegó en 2020 a Macul, el jugador ha sido banca o ha salido reemplazado en los últimos encuentros del popular.

Jaime Vera cree que Leo Gil podría suplir la labor de Vidal (Foto: Photosport)

Pese a ello, el “Pillo” Vera cree que el “Colorado” es una buena opción para suplir a Vidal, en caso de que el histórico volante de La Roja no pueda decir presente: “A quien otro puede poner. No tiene más. Gil ha venido jugando de forma regular y es quien está jugando. A veces alterna por esto de los sub-20 y si no, él es el titular”.

Los siguientes partidos de Colo Colo

Colo Colo enfrenta este martes 20 de agosto a Junior de Barranquilla por los octavos de final de vuelta de Copa Libertadores a las 20:30 horas. De avanzar, sus rivales en la ronda de ocho mejores podrían ser Talleres de Córdoba o River Plate.

En Campeonato Nacional, el “Cacique” visitará este domingo a Everton de Viña del Mar por la fecha 21 a contar de las 15:00 horas.