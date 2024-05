El ex estratega del Cacique, Gualberto Jara le ve mucha proyección y chances de llegar a Europa al zaguero de 21 años. Además, se refiere a si es conveniente una venta en este periodo de mercado que se avecina.

Ex DT de Colo Colo da consejos sobre posible venta de Alan Saldivia en este mercado

Daniel Morón confirmó que a Colo Colo llegó una propuesta por Alan Saldivia. El jugador uruguayo de 21 años logró consolidarse en el primer equipo de los Albos. Producto de su buen desempeño, el zaguero despertó interés en el fútbol brasileño y también en la Major League Soccer.

El ex ayudante de Gustavo Benítez y también entrenador principal del Cacique, Gualberto Jara, siente que aún no es el momento de vender al zaguero charrúa. “Todavía no es tiempo para transferirlo y especialmente a la MLS”, expresó en conversación con BOLAVIP.

Jara ve gran proyección para el oriundo de Rivera: “Es un chico que tiene mucho futuro. Lo ha demostrado con esta juventud, ha ganado mucho en experiencia, en jerarquía”.

En ese sentido siente que puede llegar al fútbol europeo. “Tiene muchas condiciones para seguir progresando. Todavía no llegó a su techo y podría pensar en un mercado mucho mejor, mucho más competitivo en el fútbol europeo especialmente”, opinó.

Gualberto Jara siente que no es el momento para Alan Saldivia parta de Colo Colo (Foto: Photosport)

Gualberto Jara piensa que Alan Saldivia será llamado a la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa

El entrenador paraguayo piensa que el futbolista del Cacique recibirá una citación a la Selección Uruguaya que tiene a Marcelo Bielsa como director técnico. “Seguramente en este tiempo va a ser llamado por la Selección. Estamos hablando para nivel mayor, a nivel de Eliminatorias, Copa América. Eso lo va a proyectar para mejores equipos a nivel europeo sobre todo”, expresó Gualberto.

Por último, aconseja al Popular y al futbolista esperar un poco más: “Si bien es cierto, la tentación económica es muy grande para ir, pero yo creo que se debería aguantar un poco, tanto él como Colo Colo para sacarle más en cuanto a su juego y en cuanto a las posibilidades de venta”.