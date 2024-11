Ricardo Dabrowski es una opción para asumir como jefe técnico de Colo Colo. El Polaco como futbolista fue campeón de la Copa Libertadores 1991, además fue director técnico del primer equipo en el 2005 y también pasó por el fútbol formativo de los Albos.

En diálogo con BOLAVIP confirmó que podría regresar al Popular. “Efectivamente, uno se llena de orgullo cuando se acuerdan y le dan la posibilidad de por lo menos ser una alternativa para trabajar en un lugar que uno conoce. Es Colo Colo, una casa donde siempre hemos compartido muchos éxitos”.

En ese sentido, recuerda que ya tiene experiencia en el fútbol formativo: “Uno quiere aportar toda su experiencia. Me había tocado en el año 94 trabajar en cadetes como director general, fue un trabajo maravilloso. Después como entrenador, me tocó la posibilidad de haber hecho debutar una cantidad muy grande de jugadores, que incluso montones fueron figuras, de algunos ya me tocó estar en la despedida”

Dabrowski se refirió a su rendimiento como entrenador del equipo adulto de Colo Colo: “Más allá del tema estadístico que uno como entrenador del primer equipo esté entre los cuatro con un mejor rendimiento, uno se llena de orgullo y veremos cómo avanza esto”.

El Polaco se mostró feliz por estar en algunos partidos de despedida: “Después de tantos años, lo que quiere entregar es toda la experiencia, todo lo que vivió. En las despedidas fue muy emotivo el recibimiento de la gente, las despedidas de Matías Fernández, la despedida de Pájaro Valdés, que uno los tuvo de muy joven”.

También se refirió a los jugadores que les tocó dirigir: “Arturo Vidal, Mago Valdivia de potencial, Claudio Bravo cuando le dimos la titularidad. Lucho Mena que uno lo conoce de los 15 años, Felipe Muñoz, Felipe Flores, Gonzalo Lorca, infinidad de chicos que uno tuvo la posibilidad de verlos debutar, crecer, desarrollarse”.

También que algunos pudieron llegar al primer nivel mundial y aseguró que quiere aportar en formar grandes jugadores: “En el caso de Matías, de Pájaro Valdés, Claudio, Arturo y tantos otros que triunfaron en Europa. Es tratar de aportar humildemente un grano de arena para que Colo Colo siga fabricando esos cracks, esa es la realidad y de eso se trata el trabajo de cadetes”.

Ricardo Dabrowski asegura que volver a Chile es un placer

El profesional actualmente está radicado en Mar del Plata, pero no se hace problema por regresar a Chile. “Si bien los hijos están grandes, encaminados, cada uno en su carrera, pero lógicamente el tema de Chile tira. Siempre la familia feliz en el caso del retorno a un país que tanto nos ha dado, de hecho, de mis cuatro hijos tres nacieron en Chile, en Santiago. Siempre volver a Chile es un placer”

“Cada vez que uno ha tenido la oportunidad tanto laboral como de visita, siempre se llena de afecto y comparte con montones de amigos, que en la vida ha cosechado todo eso”, finalizó.