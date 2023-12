A Colo Colo le quedan dos partidos para cerrar su temporada 2023, que serán este viernes contra Curicó Unido por la última fecha del Campeonato Nacional y luego el miércoles 13 de diciembre ante Magallanes por la final de Copa Chile.

Estos podrían ser los últimos duelos que dirija el entrenador Gustavo Quinteros, ya que su renovación está en duda, siendo el punto más crítico de sus tres años y medio al mando del Cacique.

Por ahora ya han comenzado a surgir eventuales nombres para reemplazar al santafesino el próximo año, donde ha tomado fuerza el de Claudio Borghi, ídolo del cuadro popular.

Sobre aquello habló con Bolavip un ex director técnico de Colo Colo, quien sabe del tema. Se trata de Ricardo Dabrowski, que dejó claro que la todo dependerá de los intereses de la concesionaria que controla al club, Blanco y Negro.

“Acá pasa por la decisión que tome Blanco y Negro, que tiene sus intereses particulares. Tendrá que ver si le interesa que Claudio Borghi sea o no el entrenador y después hay que ver si Claudio tiene las ganas para volver a ser o estar en una cancha“, comenzó diciendo.

“Yo creo que el tema pasa por ahí, más allá de lo que cualquiera pueda llegar a pensar. Pero acá Blanco y Negro es el que elige y lo elige respecto a los intereses particulares que tiene Blanco y Negro, punto“, agregó.

Ricardo Dabrowski junto a Carlos Caszely en su última visita al Estadio Monumental, en la despedida de Matías Fernández. (Foto: Photosport)

La opinión de Ricardo Dabrowski sobre Claudio Borghi

En la misma línea, el Polaco se refirió al nombre del Bichi Borghi: “Si el elegido en este caso sería Claudio por el pasado que él tiene como jugador y entrenador, habrá que ver si Claudio tiene las ganas para aceptare ese desafío, es muy personal, particular eso”.

“Todas las opiniones que se puedan llegar a dar… al contrario, si alguien piensa que alguien puede ser el entrenador, mejor que no lo nombre, porque por ahí lo nombra y sería una contra en vez de expresar un deseo. Habrá que esperar, habrá que ver”, completó.

La defensa de Ricardo Dabrowski a Gustavo Quinteros en Colo Colo

Finalmente, quien fue campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores 1991 como jugador y entrenó al Cacique en 2004 y 2005, hizo un llamado de atención a quienes han comenzado a proponer nombres cuando hay un DT en ejercicio y sin haber resuelto todavía su futuro.

“Reitero, primero que se oficialice la no renovación de Gustavo Quinteros. Hablar o empezar con una danza de nombres me parece a mí que es una falta de respeto, porque si no está decidido la no renovación, no correspondería por lo menos a quienes estamos dentro del ambiente del fútbol”, lanzó Dabrowski.