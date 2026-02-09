Quien brilló en Colo Colo en la década de los ’80, siendo comparado con el mejor futbolista de la historia, el mismísimo Pelé, hoy vuelve a padecer un complejo problema de salud, que lo hace enviar un desesperado mensaje.

Se trata de José Luis Álvarez, quien a sus 65 años vuelve a combatir un cáncer, pues hace un tiempo atrás ya había superado esta enfermedad, la cual ahora le estaría afectando el hígado.

Así lo relató a Punto Deportivo Chile, donde expuso el delicado momento que atraviesa y que también lo ha afectado económicamente. Hoy vive en la comuna de Doñihue, Región de O’Higgins.

“Superé un cáncer y ahora me detectaron otro al hígado. Necesito ayuda económica para seguir financiando mi difícil estado de salud”, expresó un muy afligido ‘Pelé’ Álvarez.

“El cáncer me tiene atrapado y me persigue”, sostuvo quien fue cuatro veces campeón con el Cacique.

Entre los años 1981 y 1983, el otrora delantero consiguió con los albos dos títulos de Primera División y dos Copa Chile. En aquella época también tuvo un llamado a la Selección Chilena.

Mientras que en la época que Claudio Borghi fue entrenador de Colo Colo, entre 2006 y 2008, el oriundo de Talagante fue parte de su equipo de seguridad y logística.

José Luis Álvarez vuelve a ser diagnosticado de cáncer. (Foto: Photosport)

