La Selección Chilena inició la era de Ricardo Gareca con un triunfo por 3-0 sobre Albania en Parma. José Luis Álvarez quedó con buenas sensaciones tras el triunfo de la Roja.

“Vi un Chile renovado, un Chile con un nuevo sistema de juego de tener el balón. Tuvimos harto el balón, eso no significa que nos va a dar siempre triunfos. Fue explosivo de repente, en algunos pasajes fuimos bastante superiores”, expresó el exfutbolista en conversación con BOLAVIP.

Pele Álvarez destacó la labor de los centrales de la Selección Chilena: “Viene muy bien Paulo Díaz, vi bien la defensa, (Igor) Lichnovsky ese muchacho bien también”.

También se refirió a la performance de Eduardo Vargas: “El goleador va a ser siempre goleador. Para él la Selección es un incentivo, está incentivado, hizo lo que tenía que hacer, no anduvo muy bien digamos, no participo mucho, pero ¿Qué le pidieron? Hacer goles, hizo el gol, estaba ahí”.

Álvarez considera que aún le falta mejorar a Darío Osorio: “Lo encuentro muy livianito. Le falta el despegue definitivo, el tipo que muerde, que agarra, que va para adentro, le falta eso a este muchacho, pero está llegando bien”.

El exjugador no quedó tan conforme con la performance de Alexis Sánchez: “Lo otro que no me gustó mucho es lo de Alexis. En la zona de seguridad él tiene que tocar el balón, jugar más rápido, en la zona de seguridad es control y pase”.

La Selección Chilena venció por 3-0 a Albania en Parma. (Foto: Photosport)

Pelé Álvarez se refiere a las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel

Dos ausentes que tuvo el inicio del proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena fueron Arturo Vidal y Gary Medel, quienes no fueron considerados por el estratega para los duelos ante Albania y Francia.

En el caso del King se está recuperando de algunas molestias para llegar al 100 por ciento al próximo partido de Colo Colo. José Luis Álvarez ve chances para el mediocampista y el Pitbull en la medida de que estén en un buen nivel.

“Si vuelven a su normalidad entre comillas que han estado en equipos extranjeros, donde han estado jugando a otro nivel, creo que si vuelven a la normalidad lo más seguro es que los van a volver a citar. Por cómo están jugando ahora o por cómo está Vidal, era obvio que no lo iban a llamar, lo mismo el Pitbull. Creo que es una selección joven que puede dar que hablar”, comentó Pelé.