Siguen las reacciones tras el improperio de Maximiliano Falcón contra el juez asistente, Wladimir Muñoz, donde se puede apreciar insultos de grueso calibre contra una de las autoridades del duelo entre Colo Colo y Cobreloa, por las semifinales de Copa Chile.

Sin duda, el mundo del fútbol se fue contra el Peluca, quienes rechazan la acción que protagonizó el central uruguayo del cacique y que sin duda, podría tener alguna consecuencia.

Bolavip Chile dialogó con el ex futbolista de Universidad Católica, Óscar Lihn, quien no dudó en criticar al charrúa, como también al técnico de los albos, Gustavo Quinteros. “Eso es expulsión directa. Quinteros y Falcón son especialistas, Falcón en todos los partidos está al borde de la roja, no se cómo no lo expulsan”, señaló Lihn.

Ahondando en aquello, el ex defensor cruzado fue bien drástico y tuvo duros conceptos para Falcón y para la escuadra de Macul. “Es bien pesado para jugar, es bien desleal el hu*v*n, además. Es intocable, Colo Colo está protegido, si Quinteros es un experto en hablar de los árbitros, dicta cátedra y los condiciona”, aseveró.

Finalmente, el otrora futbolista dijo que el árbitro lo escuchó y reiteró, que Colo Colo está protegido. “Si escuchan todo, pero ellos saben que no pasa nada, esto es como los ladrones, saben que no pasa nada. Un desastre el fútbol chileno“, cerró Lihn.

El momento de la amarilla para Falcón (Photosport)

¿Cuándo jugará Colo Colo en la final de la Copa Chile?

Colo Colo estará disputando la final de la Copa Chile ante Magallanes el miércoles 20 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.