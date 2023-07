Ex preparador de arqueros de la Roja aconseja a Brayan Cortés: "Si no sale rápidamente de Chile su evolución será más lenta"

La situación de Brayan Cortés en Colo Colo es pura incertidumbre. El guardameta nacional ha perdido terreno con Fernando de Paul tras el castigo de Gustavo Quinteros y todo parece indicar que su futuro estaría cada vez más lejos del Cacique.

El gran anhelo del iquiqueño es partir al algún club de Europa, es por esto que los agentes del jugador ya trabajan a toda velocidad para concretar ese sueño del jugador de 28 años.

Cortés quiere tener mayor regularidad para pelear un puesto en la Roja | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El ex preparador de arqueros de la Selección Chilena, Roberto Navajas, se tomó un momento para aconsejar a Cortés sobre su futuro.

“Si Cortés no sale rápidamente de Chile su evolución será más lenta. Sé que hay interés en Europa. Me han llamado de Portugal, España y Alemania preguntándome por él”, afirmó el reconocido ex portero español.

“La competición chilena es muy floja como para marcar una diferencia. En Europa, te quita o te da. Si lo haces bien, serás un buen futbolista. Por eso no hay que olvidar lo que ha hecho Claudio Bravo”, concluyó.

Vale recordar que el último partido como titular del seleccionado chileno fue el 6 de junio, cuando el conjunto Popular enfrentó a Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores.