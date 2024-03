Ex seleccionado chileno lapida a Damián Pizarro por su actitud en Colo Colo: "Debe ser de lo peor que he visto"

Damián Pizarro es uno de los grandes proyectos de Colo Colo y del fútbol chileno, pero el futbolista, que fue vendido a Udinese de Italia, ha perdido terreno en el once estelar del Popular tras la llegada de Jorge Almirón.

Si bien ante Coquimbo Unido volvió a sumar minutos importantes, el nivel del delantero de 18 años dejó mucho que desear a los hinchas colocolinos.

Y es que a pesar que contó con una chance clara de gol tras una gran asociación con Carlos Palacios, el atacante sigue con problemas de falta finiquito de gol. Incluso, en el actual torneo no ha sumado tantos.

Damián Pizarro fue reemplazado al minuto 59 por Matías Moya | FOTO: Andres Pina/Photosport

UN EX UNIVERSIDAD CATÓLICA CRÍTICA DURAMENTE A DAMIÁN PIAZARRO

Rodrigo Gómez, ex capitán de Universidad Católica, en su rol como comentarista deportivo en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave, dejó en claro que sigue confiando en Pizarro pero además tuvo palabras para su deslucido desempeño ante los Piratas.

“Yo sigo creyendo que Damián Pizarro es un buen proyecto para Chile, pero lo que vi ayer debe ser lo peor que he visto desde la actitud. Me llamó la atención que no lo veo enchufado y cuando lo sacaron ni se calentó, como que le dio lo mismo”, afirmó el ex jugador de La Roja.

“Creo que es un jugador que está proyección, que ha hecho pocos goles y tengo la impresión que en algún minuto va ser goles, pero ayer estuvo lejos, lejos de lo que mostraba con Quinteros”, cerró Gómez.

LOS NÚMEROS DE DAMIÁN PIZARRO EL 2024

En este año, Damián Pizarro ha disputado seis partidos con la camiseta de Colo Colo, en donde tan solo en dos oportunidades inició como titular y en donde no ha aportado ni goles ni asistencias.