Un ex jugador de La Roja puso la pelota sobre el piso y salió a defender al mediocampista Arturo Vidal de las críticas en su contra.

Ex seleccionado chileno se aburre del chaqueteo a Arturo Vidal: "Jugó un buen partido y no pierde la pelota"

Colo Colo disputó su primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, donde enfrentó a Cerro Porteño en el Estadio Monumental ¿El resultado final? Fue un agónico 1 a 0 a favor de los de Jorge Almirón.

Durante las últimas horas, uno de los jugadores que ha recibido la mayor parte de las críticas ha sido Arturo Vidal, mediocampista que arribó esta temporada al Cacique para darle un salto de calidad al plantel albo.

Y es que el nivel del “King” no termina del convencer del todo a ciertos hinchas colocolinos, los cuales han desatado su furia en redes sociales por el rendimiento del bicampeón de América con la Roja en el partido ante El Ciclón de Barrio Obrero.

Vidal fue reemplazado en el segundo tiempo ante Cerro Porteño | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

RODRIGO GÓMEZ SALE EN DEFENSA DE ARTURO VIDAL EN COLO COLO

Uno que salió a defenderlo con uñas y dientes fue Rodrigo Gómez, finalista de la Copa Libertadores 1993 con la UC, quien le respondió a los detractores de Vidal en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave.

“Yo no sé si alguien hubiese jugado mejor que él (Arturo Vidal) en esa posición, por la presencia, por el ritmo, por el partido, por la intensidad. Los paraguayos son fuertes y yo no me imagino a un Vicente Pizarro con tanta ida y vuelta, Gonzalo Castellani menos porque se mueve menos que un buzón”, remarcó.

“Vidal ayer no jugó un mal partido. Yo no sé que espera la gente de Vidal. ¿La gente espera que Vidal haga un pase gol? Nunca los dio porque los va a dar ahora. Ayer trató de estar en las dos áreas. ¿Qué espera la gente de Vidal en lo futbolístico? Vidal le pasas la pelota y no pierde la pelota”, añadió.

Finalmente, el ahora comentarista deportivo apuntó que “Vidal tiene 37 años y no le pidamos lo que hacía en el Inter, Bayern o Barcelona. Para mí no jugó un mal partido”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo ahora volverá a poner las fichas para lo que es el Campeonato Nacional, en el que los ‘Albos’ se verán las caras esta sábado 6 de abril a partir de las 15:00 ante Ñublense en Chillán.