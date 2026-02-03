Este martes Colo Colo concretó el fichaje de su sexto refuerzo para la temporada 2026, donde los albos tienen todo listo con el reemplazante de Esteban Pavez, quien rescindió contrato para ir a Alianza Lima.

Se trata del volante Álvaro Madrid, quien viene de ser el capitán de Everton de Viña del Mar y que llega al cuadro popular a préstamo con un cargo de 200 mil dólares, más opción de compra.

Esta tarde el futbolista de 30 años se realizó los exámenes médicos en la Clínica Meds en Santiago, que era el último trámite que restaba para acordar su llegada al Cacique.

Y según pudo confirmar BOLAVIP, Madrid pasó sin problemas la revisión protocolar, convirtiéndose en nuevo jugador del cuadro popular.

Ahora resta la oficialización del club y su respectiva presentación, aunque todavía tienen pendiente la del extremo argentino Lautaro Pastrán.

Cabe recordar que los otros refuerzos de Colo Colo en este mercado de fichajes son el lateral chileno Matías Fernández, los defensas uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez, más el delantero argentino Maximiliano Romero.

Los números de Álvaro Madrid

El mediocampista fue formado en Everton y ascendió al primer equipo en 2014. En la temporada 2026-2027 estuvo a préstamo en Unión La Calera, siendo hasta ahora su única experiencia fuera de la tienda Oro y Cielo.

A mediados de 2023 despertó el interés de Independiente de Avellaneda, pero esta posiblidad nunca se concretó.

En la última campaña con los viñamarinos disputó 34 partidos oficiales, donde anotó dos goles y dio tres asistencias. Le mostraron cuatro tarjetas amarillas y tuvo una expulsión.

Álvaro Madrid también tiene un partido en la Selección Chilena, que fue en el amistoso contra Panamá disputado el 2 de febrero del 2025 en el Estadio Nacional, habiendo jugado 33 minutos en la goleada por 6-1.

Álvaro Madrid debutó en La Roja tras el llamado de Ricardo Gareca. (Foto: Photosport)

