El sexto fichaje de Colo Colo estaría más cerca de lo esperado y dependería solo de los últimos detalles, luego que en Blanco y Negro hayan decidido enviar una oferta formal por sus servicios.

Se trata del volante Álvaro Madrid, capitán de Everton de Viña del Mar, quien competía con Pablo Ruiz por ser el reemplazante de Esteban Pavez, quien rescindió contrato con el Cacique para ir a Alianza Lima.

Según informó el periodista Cristipher Brandt de ESPN en X (ex Twitter), “Colo Colo presentó una oferta formal a Everton por Álvaro Madrid. Los clubes avanzan en los últimos detalles para cerrar el traspaso del volante”.

Mientras que el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN, agregó que la oferta de Blanco y Negro es de 200 mil dólares por el préstamo con opción de compra.

“Everton a esta hora analiza la oferta formal de Colo Colo por el volante Álvaro Madrid. ByN está ofreciendo 200 mil dólares por un préstamo con opción de compra”, publicó en X.

Justamente esta sería la cifra por la que los viñamarinos estaban dispuestos a dejar salir a su capitán, quien además le había pedido al entrenador Javier Torrente no ser considerado hasta que se definiera su futuro.

Por lo mismo, el jugador de 30 años no fue citado en la derrota de Everton por 1-0 ante Unión La Calera en el debut por la Liga de Primera 2026.

Se espera que el traspaso se resuelva en las próximas horas, ya que los Ruleteros tienen que visitar a Colo Colo el próximo sábado por la segunda fecha del torneo.

