Colo Colo tiene en sus manos una poderosa oferta por Damián Pizarro. El Haaland de Macul es buscado desde Bélgica por el Union Saint Gilloise, que tiene cerca de 7 millones por el 80 por ciento del pase del futbolista, quien se ganó la confianza de Gustavo Quinteros.

El artillero de 18 años podría salir a jugar en Europa y ante esa oferta, el exjugador de Colo Colo, Fabián Estay, fue contundente sobre la situación de Pizarro, quien tendría las horas contadas para seguir en el fútbol chileno.

“A Colo Colo le puede pasar en algún momento lo que le pasó con Pablo Solari, que se dijeron muchas cosas y varias ofertas. Ahora, si te están ofreciendo 6.8 millones de dólares yo mismo le pongo una cinta de regalo y que se lo lleven ya a Europa”, expresó el Fabi.

En esa línea, el exjugador de la Roja y también del Cacique en 1995 fue claro en qué fórmula puede usar Blanco y Negro en una posible venta de Pizarro. “Acá, lo que pueden negociar es un porcentaje de un 15 ó un 20 por ciento del pase para una venta en el futuro. Eso sería bueno”, agregó.

Damián Pizarro no tuvo un buen partido en Colo Colo y podría partir a Europa (Guille Salazar)

Estay también supo de jugar en Europa con pasos en el Saint Gallen de Suiza y el Olympiakos en Grecia. El mediocampista siente que Pizarro puede dar mucho más, aunque siente que sólo es una racha negativa su poca cuota de gol.

“Los delanteros hoy son muy codiciados hoy y tienen que marcar goles para aumentar su precio. Eso es claro. El chico sí tiene condiciones. Lo he visto así a cuenta gotas, sé que se crea ocasiones y que no las define bien, pero se las crea. No es que no esté cerca del gol siento que es una mala racha“.

En esa línea, el remate de Estay es fuerte: “Pizarro es un chico que se puede terminar de desarrollar en Europa, en una liga más formativa que competitiva y eso le puede hacer bien”.