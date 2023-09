En la antesala del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, el entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros confirmó que tanto Damian Pizarro como Jordhy Thompson no serán parte del encuentro tras tener un acto de indisciplina.

Rápidamente, los hinchas del Cacique se abalanzaron a las distintas redes sociales a criticar la situación de ambos canteranos albos. Pero, ¿Qué habían hecho? Pizarro y Thompson participaron de un partido amateur de fútbol 7, a tan solo días del trascendental partido, y se enfrascaron en una discusión con sus rivales.

Pizarro y Thompson iban a ser titulares ante la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, Fernando Astengo, histórico del conjunto Popular, analizó en profundidad este acto de indisciplina y se cuadró con Quinteros.

“Yo creo que ellos han cometido varios errores. Primero, jugaron con la nobleza de Quinteros porque él le dio la posibilidad nuevamente a Thompson, lo defendió e incluso lo tiene de titular en el equipo. A Pizarro lo tiene de titular a pesar de que no hacía goles. Hay una cierta traición de lo que Quinteros hizo con ellos”, remarcó el León.

“Yo siento que ellos deberían tener siempre un apoyo psicológico porque ser titular de Colo Colo es muy complejo y deberías tener una conducta irreprochable, entonces este psicólogo debe limpiarle la cabeza para que se den cuenta que son jugadores profesionales”, agregó.

“Hay que tener muy poca cabeza para poder jugar un partido amateur y no solo jugar sino también ocasionar problemas, pelearse y discutir, eso no corresponde a un jugador profesional. Dos jugadores que podrían ser seleccionados se sacan solos”, cerró ex jugador y estratega de los albos.