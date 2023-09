Fabián Orellana dejó un mensaje en una transmisión de Twitch relacionado con Colo Colo. El formado en Audax Italiano mostró su disposición para llegar al cuadro Albo e incluso sin cobrar salario.

“Me preparo físicamente y voy a jugar gratis a Colo Colo nomás si quieren“, expresó. Fernando Astengo no estuvo de acuerdo con lo que expresó el ex Celta de Vigo. “Es una falta de respeto”, señaló el León en conversación con Bolavip Chile.

El histórico exfutbolista del Cacique asegura que el fútbol debe ser con salarios. “Esta profesión tiene mucha gente, muchos jugadores que están buscando clubes. Muchos ¿Que persiguen con esto? Obviamente jugar al fútbol, pero también esto tiene que ser rentado”.

León Astengo en desacuerdo con el histórico

Fernando Astengo no comparte lo ofrecer jugar gratis en un equipo. “El mensaje no es bueno para nada, porque por mucha plata que tú tengas tienes que valorar al resto de los jugadores, porque el resto de los jugadores están persiguiendo contratos para tener un buen pasar. Muy malo. Encuentro que no corresponde”.

Fabián Orellana se mostró disponible para jugar en Colo Colo (Foto: Photosport)

“Colo Colo tiene que tener jugadores de jerarquía, que estén en un buen nivel físico y buen nivel técnico, llegando a esas alturas de decir que va a jugar gratis el mercado se resiente, porque de repente llega algún dirigente, y recibe el mensaje como diciendo ‘estoy pagando tanta plata y resulta que este jugador se ofrece gratis’. No está de acuerdo a lo que es el jugador profesional, la palabra lo dice ‘fútbol profesional’, dentro de lo profesional el jugador tiene que recibir un sueldo”, añade.

El ex Gremio de Brasil siente que es errado hablar del tema salarial. “Para llegar a Colo Colo tienes que llegar con otra impronta, pendiente de jugar y de hacerlo bien, pero tocar el tema económico y mandar el mensaje a todo el mundo no corresponde”.