Este domingo Colo Colo se impuso por 1-0 a Unión La Calera en el cierre de la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, una nueva victoria en los descuentos con gol de Maximiliano Romero.

Terminado el partido, el entrenador Fernando Ortiz habló con la señal de TNT Sports, donde analizó lo que fue el trámite del juego y el merecimiento que tenía el Cacique de quedarse con los puntos.

“Merecíamos convertir de tantas llegadas, lo pudimos lograr ajustado en el sentido con el tiempo de nuevo, pero merecido lo tienen los chicos de conseguir la segunda victoria”, comenzó diciendo.

“El análisis rápido creo que predominamos los 90 minutos. No se pudo dar porque no encontrábamos los espacios ante un rival bien cerrado, pero siempre fumimos los que fuimos a buscar el partido”, agregó.

El técnico argentino también describió la lesión que sufrió el delantero Javier Correa, quien tuvo que ser sustituido a los 24 minutos del primer tiempo.

“Javi tuvo una contractura muy fuerte. Siempre les digo que ante la mínima contractura, salgan”, indicó el Tano Ortiz.

Javier Correa salió muy enfadado tras lesionarse en Colo Colo vs. La Calera. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será de visita ante O’Higgins de Rancagua por la cuarta fecha de la Liga de Primera, agendado para el próximo sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en El Teniente.

