¡ÁRBITROS DESIGNADOS!

Fernando Véjar será el árbitro principal del compromiso y estará acompañado por los asistentes, Alan Sandoval y Diego Gamboa, mientras que Víctor Abarzúa tendrá el rol como cuarto árbitro. A ellos, se sumarán Rodrigo Carvajal y Claudio Urrutia, como los jueces a cargo del VAR.