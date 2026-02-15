Sigue EN VIVO el relato minuto a minuto de Colo Colo vs. Unión La Calera
Albos y Cementeros se enfrentan por la tercera fecha de la Liga de Primera.
46' ¡Arrancó el segundo tiempo!
Con un cambio el Cacique vuelve a la acción en el Monumental. Salió Diego Ulloa, quien estaba amonestado e ingresó Erick Wiemberg.
MINUTO 45+4: ¡ENTRETIEMPO EN EL MONUMENTAL!
Colo Colo y Unión La Calera no se hacen daño luego del término del primer tiempo en el Estadio Monumental.
MINUTO 45+2: AMARILLA EN LA CALERA
El portero de los Caleranos, Nicolás Avellaneda, fue amonestado por demorarse en el saque de arco.
MINUTO 40: AMARILLA EN LA CALERA
Christopher Díaz fue amonestado tras cortar una contra de los Caleranos con una falta.
JAVIER CORREA SALIÓ LESIONADO
MINUTO 25: VIDAL TUVO EL GOL
Tras un gran córner, Arturo Vidal lanzó un cabezazo el cual terminó desviado.
MINUTO 22: CAMBIO EN COLO COLO
Javier Correa sale tempranamente lesionado por Leandro Hernández.
MINUTO 21: CASI GOL DE COLO COLO
Maximiliano Romero tuvo un mano a mano con el portero Avellaneda, en donde el portero cementero se hizo fuerte y terminó desviando el balón. De todas formas la jugada fue anulada por posición de adelanto.
MINUTO 5: AMARILLA EN COLO COLO
Diego Ulloa fue amonestado tempranamente tras un codazo sobre el Sacha Sáez.
¡PITAZO INICIAL EN EL MONUMENTAL!
Colo Colo y Unión La Calera ya se enfrentan en el Estadio Monumental para cerrar la fecha 3 de la Liga de Primera.
¡SALEN LOS JUGADORES A LA CANCHA!
Caciques y Cementeros ya entran al campo de juego para dar inicio al último partido de la fecha 3.
¡TRABAJOS PRECOMPETITIVOS!
Jugadores albos y cementeros ya salen al terreno de juego para realizar el entrenamiento previo al partido.
¡FORMACIÓN DE LA CALERA!
Esta será la oncena cementera para intentar conseguir la victoria en el Estadio Monumental y seguir con la racha perfecta.
¡FORMACIÓN DE COLO COLO!
Estos son los once elegidos por Fernando Ortiz para intentar conseguir su segunda victoria consecutiva.
¡ÁRBITROS DESIGNADOS!
Fernando Véjar será el árbitro principal del compromiso y estará acompañado por los asistentes, Alan Sandoval y Diego Gamboa, mientras que Víctor Abarzúa tendrá el rol como cuarto árbitro. A ellos, se sumarán Rodrigo Carvajal y Claudio Urrutia, como los jueces a cargo del VAR.
BUENAS TARDES A TOD@S
Colo Colo recibe a Unión La Calera en la fecha 3 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Monumental.
Todos los detalles en el minuto a minuto con Bolavip Chile.