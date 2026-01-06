El día de ayer arrancó de manera oficial la pretemporada de Colo Colo en Pirque, donde los albos buscan llegar en buen tono futbolístico al debut en la Liga de Primera y hacer una buena presentación en los amistosos internacionales que tendrá en Uruguay.

Si bien han regresado nombres al Cacique como Cristián Zavala y Jeyson Rojas, hay otros que no corrieron con la misma suerte y sufrieron la fuerte decisión que tomó Fernando Ortiz en la pretemporada alba.

Según dio a conocer el periodista y reportero que cubre a los albos, Cristián ‘Tomate’ Alvarado, 4 jugadores fueron cortados por el DT: “Uno empieza a averiguar y empiezan a decir nombres. Mañana van a trabajar en el Monumental, y esto es una señal de que indica que no van a continuar esta temporada”, dijo en el programa ‘De Puntete’.

Bruno Gutiérrez buscará nuevos horizontes. | Foto: Photosport

En esa línea, ‘Tomate’ no anda con rodeos y revela el nombre de los 4 jugadores cortados por Fernando Ortiz: “Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto estarán trabajando en el Estadio Monumental”, complementó.

Cabe recordar que tanto Lucas y Bryan Soto retornaron al Cacique tras sus préstamos en Everton y Deportes Iquique, respectivamente. Por otro lado, los Gutiérrez no habrían convencido al DT.

Así las cosas, todo indica que los 4 jugadores deberán buscar una oportunidad en el fútbol chileno o en el extranjero, pero no serán tenidos en cuenta por Fernando Ortiz que poco a poco deja sentir su mano en el Estadio Monumental.

En síntesis

El entrenador Fernando Ortiz descartó a cuatro jugadores para la temporada 2026 de Colo Colo.

Los futbolistas Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto fueron apartados del plantel.