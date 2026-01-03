Colo Colo regresó este sábado a los entrenamientos y dio inicio oficial a su pretemporada, marcando el comienzo de una nueva etapa bajo la conducción de Fernando Ortiz. El plantel albo arrancó los trabajos en el Complejo del Sifup en Pirque con la mirada puesta en dejar atrás el bochornoso 2025 y con el objetivo de luchar por todo en el plano local.

La principal novedad de esta primera jornada pasa por la exigente planificación definida por el cuerpo técnico. Según dio a conocer el sitio partidario DaleAlbo, en el Popular se tomó la determinación de trabajar con una triple jornada diaria, una señal clara del nivel de intensidad que tendrá esta pretemporada.

El foco estará puesto, en gran medida, en el aspecto físico. La idea es que los jugadores acumulen la mayor carga posible en esta fase inicial, para luego complementar el trabajo con sesiones orientadas a lo futbolístico y táctico, afinando el funcionamiento colectivo del equipo.

Colo Colo busca dejar atrás un 2025 para el olvido. La única meta es lograr el título del campeonato (Photosport).

Con esta metodología, el cuerpo técnico busca que Colo Colo llegue en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial programada para fines de enero, apostando a un plantel fuerte desde lo físico y con una base sólida de trabajo que le permita ser protagonista durante toda la temporada.

Por el momento dos son los refuerzos confirmados en el Cacique: el lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien llegó desde Independiente del Valle, y el defensa central uruguayo Joaquín Sosa quien arribó a Macul tras terminar su préstamo en Independiente de Santa Fe.

En resumen…