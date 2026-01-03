Este sábado arrancó la pretemporada de Colo Colo bajo el mando de Fernando Ortiz. Los albos, quienes no tendrán competencia internacional en 2026, tienen como único objetivo levantar un título a nivel local, mientras que en el mercado de fichajes, la dirigencia de Blanco y Negro sigue en la búsqueda intensa de un goleador calado.

Por ahora los únicos refuerzos en el Cacique son Matías Fernández y Joaquín Sosa, y tal como dijo el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, trabajarán paso a paso en los refuerzos, donde la urgencia es fichar un delantero y no repetir lo sucedido con Salomón Rodriguez. En esa línea, en las últimas horas se dio a conocer que el paraguayo Robert Morales es opción en Macul..

Sin embargo, para el exentrenador de Colo Colo, Gualberto Jara, el presente del atacante paraguayo en el Toluca no cumple con las exigencias inmediatas del club. Así lo reveló en conversación con Bolavip Chile. ara fue tajante respecto a la falta de continuidad del delantero en México.

Robert Morales es opción en Colo Colo para reforzar el ataque (Getty Images).

“En este momento no es un jugador para Colo Colo, y más por lo que ha hecho en este último tiempo… Ha sido suplente en Toluca, no ha trascendido ni ha jugado, entonces en este momento no”, apuntó.

Para el estratega, el club no puede permitirse apuestas a largo plazo, sino que requiere un goleador con ritmo competitivo que se instale directamente en el once titular: “Colo Colo necesita un goleador que por lo menos esté jugando, haciendo goles y venga a ser una solución y no de vuelta a probarlo, esperar que rinda, esperar que empiece a hacer goles. No, no… necesitamos un jugador que venga ya a solucionar el problema que tenemos”, dijo.

Finalmente, Jara apuntó a la gestión de Blanco y Negro, señalando que la falta de presupuesto está obligando a la dirigencia a mirar opciones de menor relevancia, repitiendo errores de mercados anteriores. “El principal problema es económico, no está el momento para desembolsar un buen monto por un jugador de jerarquía que asegure solucionar el problema, y por lo tanto tenemos que buscar en un segundo o tercer plano… ya no podemos repetir lo del año pasado”, cerró.

