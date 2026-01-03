El volante argentino Claudio Aquino tomó una importante decisión para su segunda temporada en Colo Colo, luego de una primera campaña para el olvido.

El atacante de 34 años llegó con grandes pergaminos desde el otro lado de la cordillera, donde fue campeón con Vélez Sarsfield en 2024 y elegido el mejor jugador de la liga argentina.

Pero en el Cacique estuvo muy lejos de las expectativas, lo que se notó hasta en su semblanza con el pasar de las fechas. En 41 partidos anotó seis goles y dio cinco asistencias.

Para cambiar estos números y volver a su mejor nivel, Aquino tomó una radical medida para este 2026, donde decidió cambiar su número de camiseta.

Según información de Dale Albo, dejará de lado la ‘10’ y usará el dorsal ‘22’ en esta nueva temporada, número de camiseta que quedó libre tras la salida de Mauricio Isla, quien no fue renovado para este 2026.

De esta forma, el mediocampista ofensivo retoma su número regalón, el que usó en los clubes anteriores y que era su deseo desde que arribó al Estadio Monumental, tal como lo indicó en su presentación.

“En realidad pedí un número que uso siempre, pero lo tiene Mauri y por ahí no me atreví a pedírselo”, transparentó.

Claudio Aquino volverá a ocupar la camiseta número 22. (Foto: Rodrigo Valle/Getty Images)

En la misma instancia, confesó que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, le había insistido en usar la ‘10’.

“Es un número que no lo uso mucho. Tengo un número en particular, pero lo tiene un compañero. Aníbal quería que usara el 10 y no tuve problema”, dijo en esa oportunidad.

