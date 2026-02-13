En Colo Colo ajustan los últimos detalles para el partido del domingo contra Unión La Calera, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique buscará su segundo triunfo en la temporada.

El equipo que dirige Fernando Ortiz viene de vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar y a mitad de semana empató sin goles con Unión Española en la ‘Noche Alba Solidaria’, donde el técnico argentino mandó a la cancha un equipo alternativo.

En aquel compromiso, quien sumó puntos fue el volante Álvaro Madrid, que es el último refuerzo que tiene el cuadro popular.

Si bien había ingresado frente a Everton, ahora podría ser de la partida contra los Cementeros, enviando al banco de suplentes a Tomás Alarcón. Esta sería la gran duda que estaría teniendo el Tano Ortiz.

Álvaro Madrid se está ganando la titularidad en Colo Colo. (Foto: Photosport)

La otra novedad sería el debut del defensa uruguayo Javier Méndez junto a su compatriota Joaquín Sosa en la zaga, luego de quedar habilitado tras una suspensión que arrastraba desde la liga charrúa.

El resto de la formación sería similar a la que se impuso a los Ruleteros el domingo pasado, ratificando a los laterales formados en casa: Jeyson Rojas y Diego Ulloa.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE COLO COLO:

Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid (Tomás Alarcón), Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Maximiliano Romero y Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Unión La Calera?

El Cacique recibirá a los Cementeros el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por el cierrre de la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

