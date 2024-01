Arturo Vidal se acerca a pasos agigantados al América de Cali, situación que es mirada de reojo por Colo Colo, club que lo vio nacer futbolísticamente al bicampeón de América con la Roja.

Y es que el ex jugador Athletico Paranaense actualmente se encuentra sin club y su deseo es volver al cuadro de Macul es tema de análisis, pero su llegada al Cacique parece estar cada vez más lejos.

Esta situación ha llamado la atención de miles de hinchas del conjunto Popular en redes sociales, quienes ven como uno de los grandes futbolistas que nacieron en la cantera del Popular se aleja del club de sus amores.

El seleccionado nacional se acerca al América de Cali | FOTO: Andres Pina/Photosport

DAN A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS DIRIGENTES DE COLO COLO QUE NO QUIEREN A VIDAL

El periodista Fernando Agustín Tapia en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta reveló los nombres de los dirigentes del cuadro de Macul que no quieren que el King vuelva a vestir la camiseta alba.

“Me atrevo a decir que Colo Colo podría cometer un error histórico institucional si es que no contrata a Arturo Vidal, el jugador más importante que ha salido de la cantera del club, sin lugar a dudas. Recibió ofertas de Colombia, pero el quiere jugar en Chile”, afirmó el comunicador.

“La votación está dividida en el interior de Blanco y Negro y hay que ponerle nombre y apellido a los que hoy no lo quieren, porque después dicen ‘es culpa de Colo Colo’. No, es el bloque de Leonidas Vial, él particularmente no lo quiere, además de Alfredo Stöhwing, presidente, Carlos Cortés, otro director, Ángel Maulén, el vicepresidente, y Diego González, para que después no se laven las manos”, sentenció.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE ARTURO VIDAL?

El último partido que disputó Arturo Vidal fue en la temporada 2023 dentro de lo que fue el empate sin tantos de la Selección Chilena ante Colombia el 12 de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas.