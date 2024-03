Han pasado casi dos semanas desde el histórico triunfo de Universidad de Chile sobre el Colo Colo de Arturo Vidal en el Superclásico, donde los azules se impusieron por 1-0 y cortaron una racha negativa de 23 años sin poder ganar de visita en el Estadio Monumental.

Los jugadores de este plantel de la U quedaron automáticamente en la historia del club, incluido el defensa Ignacio Tapia, quien anteriormente había tenido dos años muy cuestionados en el cuadro laico. Pero esta temporada todo cambió. Ante los albos jugó los últimos 30 minutos y es un elemento importante para el entrenador Gustavo Álvarez.

Anoche el espigado zaguero fue invitado al programa Media Punta y en este contó detalles de cómo vivieron la previa de este derby en el Centro Deportivo Azul.

“La semana creo que fue tranquila. En los años anteriores me tocó estar en las semanas de los Superclásicos y se vio mucho más tranquilo que otras veces. Nosotros estábamos muy enfocados en lo que teníamos que hacer, en el trabajo, y se vio”, comentó el jugador de 25 años.

Su choque con Arturo Vidal

En la instancia, le consultaron por cómo había vivido el choque con Arturo Vidal, el ídolo del Cacique y la Selección Chilena, quien era el nombre a seguir en este último Superclásico.

“Bien, chocamos un poquito, se vio en la transmisión. Pero tenía que hacerlo, no podía entrar tan liviano en un clásico”, respondió Tapia.

Seguido, confesó su admiración por el King al responder por los insultos que se pudieron haber dicho en la cancha: “Fue relajado, fue de partido. Pero es un ídolo del fútbol chileno, uno lo ve… Pero cuando uno entra a la cancha es de igual a igual. Pero antes del partido uno decía ‘oye va a jugar Vidal'”.

Finalmente, contó que entre sus amigos le hacían bromas por el encontrón con el bicampeón de América.

“Después me molestaban mis amigos y me decían: ‘¿Qué le hiciste a vidal?’ Pero son cosas de partido no más”, concluyó el oriundo de Concepción.

El saludo final de Ignacio Tapia a Arturo Vidal tras el término del Superclásico. (Foto: Photosport)

¿Cupantos Superclásicos ha disputado Ignacio Tapia?

El Nacho Tapia ha disputado cuatro Superclásicos con la U. Dos en 2022 que fueron victorias para Colo Colo (1-4 y 1-3), un empate en 2023 (1-1) y ahora el triunfo (1-0) por la primera rueda del Campeonato Nacional 2024. En los tres primeros fue titular y disputó los 90 minutos.