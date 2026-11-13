Formación confirmada de Colo Colo para el amistoso ante Racing: ¡Varias sorpresas!

Fernando Ortiz confirmó el equipo alternativo de los albos que enfrentará a Racing en su primer amistoso tras ser campeón.

Colo Colo vuelve a la cancha tras conquistar la estrella 35 del fútbol chileno. Aprovechando la Fecha FIFA, el equipo de Fernando Ortiz disputará un amistoso internacional frente a Racing Club en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde ya tiene formación confirmada.

El Cacique afrontará el compromiso con varias bajas. Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa y Felipe Méndez se encuentran con la Selección Chilena, mientras que Vozinha está con Cabo Verde. A ellos se suman los lesionados Leandro Hernández (esguince medial) y Claudio Aquino (operado de apendicitis).

De esta manera, los albos saltarán a la cancha con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Cristian Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Maximiliano Romero.

El encuentro ante la ‘Academia’ será una buena oportunidad para que Fernando Ortiz pruebe alternativas y observe a jugadores que buscan ganarse un espacio en el plantel de cara a la próxima temporada.

Formación de Colo Colo vs. Racing Club

¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de Colo Colo vs. Racing?

El partido amistoso entre Colo Colo y Racing se juega este viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción. La transmisión será a través de Disney+ en su plan premium.