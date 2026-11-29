El equipo de Fernando Gago obtuvo el Chile 2 tras golear a Deportes Concepción, mientras que a Universidad Católica no le alcanzó.

La fecha 29 de la Liga de Primera tuvo dos compromisos en simultáneo para definir al Chile 2. ¿Quién se quedó con los pasajes directos rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Es el caso de Universidad de Chile, que goleó 5-1 a Deportes Concepción con goles de Charles Aránguiz (19′), Nicolás Fernández (23′), Maximiliano Guerrero (38′ y 43) y Octavio Rivero (90+5′). El del honor fue de Joaquín Larrivey (87′).

De esta manera, el cuadro azul aseguró la segunda ubicación de la tabla de posiciones con 57 puntos. Por esto, jugará el certamen de mayor prestigio en el continente en la temporada 2027.

Por su parte, Universidad Católica se impuso 2-1 sobre Huachipato en el Claro Arena. Con tantos de Fernando Zampedri (20′) y Martín Gómez (58′), el equipo de Daniel Garnero triunfó en casa. El descuento fue de Rafael Caroca (81′).

Tal resultado mantiene a la UC en el tercer casillero, acumulando 52 unidades. Tendrá que luchar por el Chile 4 para conseguir su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

Universidad Católica ganó, pero quedó bajo Universidad de Chile en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

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Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera